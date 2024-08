Remo terá retorno de três jogadores suspensos para jogo decisivo contra o Londrina-PR; veja

O Remo terá "reforços" para a partida decisiva contra o Londrina-PR, pela Série C. Três jogadores que estavam suspensos no último compromisso azulino, diante do Confiança-SE, estão à disposição da comissão técnica e podem aparecer no time titular. São eles: Diogo Batista, Ribamar e Paulinho Curuá.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O retorno de Diogo Batista é o que mais anima o comando remista. O jogador, que é titular absoluto da lateral-direita azulina, deve começar o jogo diante do Londrina-PR no lugar de Vidal, que esteve no duelo contra o Confiança-SE, mas teve atuação bastante criticada pela torcida.

VEJA MAIS

Já Paulinho Curuá e Ribamar não são titulares absolutos, mas podem aparecer na equipe principal. O volante já fez 21 partidas com a camisa do Leão nesta temporada, e marcou um gol. Já o atacante tem 28 jogos pelo Time de Periçá e marcou três gols, sendo um deles o da vitória azulina sobre o CSA-AL, pela 14ª rodada.

Outro retorno importante é o do técnico Rodrigo Santana. Suspenso da partida contra o Confiança-SE por tomar três cartões amarelos, o treinador não pode comandar a equipe no banco de reservas. Quem esteve à beira do gramado na derrota azulina por 1 a 0 foi o auxiliar-técnico, Neto Pajolla.

Baixa persiste

Apesar dos "reforços", o Leão deverá ter uma baixa certa: o atacante Marco Antônio. Com uma luxação clavicular, diagnosticada após a partida contra a Aparecidense-GO, pela 16ª rodada, o atacante deve continuar no departamento médico.

Série C

O Leão Azul vive situação delicada na Terceirona. Após ser derrotado para o Confiança-SE, o Time de Periçá precisou fazer cálculos para projetar uma possível classificação à segunda fase do torneio. A conta é simples: a equipe paraense precisa vencer as duas partidas que faltam e torcer para um tropeço do Figueirense-SC.

O primeiro desafio do Remo nesta sequência decisiva será no sábado (17), às 17h, no Mangueirão, diante do Londrina-PR, pela 18ª rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.