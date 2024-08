Fora do G8, Remo tem permanência na Série C garantida; veja as chances de classificação

O Clube do Remo ainda busca retornar ao G8 e garantir a classificação para a segunda fase da Série C do Brasileirão. Essa deve ser a única preocupação do Leão pelos próximos jogos, já que não existe mais, matematicamente, a possibilidade da equipe cair para a zona de rebaixamento.

O que garantiu a segurança do Remo na Terceirona foi o empate, em 2 a 2, entre Sampaio Corrêa e ABC, na noite da última segunda-feira (12/8), que tornou a equipe azulina inalcançável na tabela de classificação por todos os clubes que ocupam atualmente o Z4 faltando duas rodadas para o fim da primeira fase.

De acordo com o site chance de gol, o Leão Azul possui 0% de chances de rebaixamento, 25.9% de chances de classificação para o quadrangular da Série C.

Com foco no G8, o Remo está empatado na tabela com Náutico e Tombense com 22 pontos, e atrás do Figueirense somente por um ponto. Segundo o colunista Carlos Ferreira, em caso de desempate, a equipe azulina leva a vantagem pelo número de vitórias, tendo sete triunfos, enquanto o Figueirense possui seis, e Náutico e Tombense apenas cinco.

A próxima partida do Leão em busca de mais três pontos para voltar a visualizar o quadrangular concretamente é no próximo sábado (17/8), contra o Londrina, no Mangueirão. A bola rola a partir das 17h e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.