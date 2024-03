Remo reage mais uma vez, mas técnico critica primeiro tempo: 'Não gosto de ter que reagir'

Nas últimas três partidas, o Clube do Remo saiu atrás no placar, mas soube reagir. Foi assim nos dois jogos da Copa Verde contra o Amazonas-AM e agora no clássico contra a Tuna Luso, em que venceu de virada por 2 a 1. Os gols do Leão foram marcados por Ytalo e Sillas. Jayme, ex-Remo, marcou para a Águia do Souza.

Poder de reação

Questionado sobre as constantes reações da equipe azulina após começar perdendo, o técnico Gustavo Morínigo comentou que a equipe tem que melhorar. “Na verdade, não gosto de ter que reagir. Estamos errando no começo de cada jogo, hoje foi um pouco complicado, mas também é mérito da Tuna Luso. Em todo ponto de vista, isso me deixa incomodado, sabemos que temos que melhorar isso. Para termos um time mais seguro, com posse de bola, que faça gols e que não sofra”, afirmou.

Tempos diferentes

Assim como nas últimas partidas, além de sair atrás do placar, o primeiro tempo do Remo tem sido abaixo da expectativa, mas desta vez também teve mérito da Tuna Luso, segundo Morínigo. “Foram tempos muito distintos. No segundo começamos a jogar, ser mais agressivos com a bola e com os extremos em velocidade. Assim conseguimos voltar ao jogo. Mas, repito, a equipe da Tuna também teve méritos nisso”, enfatizou o técnico remista.

Henrique Vigia

Cria da base do Leão, o jovem volante do Remo começou a temporada bem, mas vem oscilando nas últimas partidas. O treinador paraguaio ressaltou que confia no atleta. “Henrique [Vigia] é um grande jogador. Ele sabe disso, todo mundo sabe. Ele já demonstrou qualidade. Está passando um momento complicado, pois está perdendo muitas bolas. Ele não mudou sua maneira de marcar, é um jogador muito físico e nessa posição se precisa disso. É questão de tranquilizá-lo, ele vai seguir jogando. É apenas um momento ruim. Confiamos muito nele e em todos os meninos da base. O importante é aprender e melhorar”, pontuou.

Jogo da volta

Para a segunda partida semifinal, o Remo tem a vantagem do empate. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (31), às 17 horas, no Mangueirão. Caso a Tuna vença por um gol de diferença, a vaga na final será decidida nas penalidades. A equipe que sair vencedora deste confronto irá encarar Paysandu ou Águia de Marabá.