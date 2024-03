De olho na Série C, Remo fecha com volante que estava no Paulistão e tem passagem por Portugal

O Remo anunciou na tarde desta quinta-feira (28), a contratação do volante João Afonso, de 29 anos, que estava disputando o Paulistão pelo Novorizontino-SP. O jogador foi formado na base do Internacional-SP e chega com a chancela do executivo Sérgio Papellin.

Jogador chega para uma posição de bastante rotatividade e, após saída de Daniel, que deixou o clube no início do mês. O volante é natural de Criciúma (SC) e possui rodagem por vários clubes do futebol brasileiro, além de ter jogado na Europa.

Além do Grêmio Novorizontino, onde disputou apenas uma partida no Paulistão deste ano, João Afonso defendeu o Inter-RS, Criciúma-SC, Chapecoense-SC, Goiás-GO, Brasil de Pleotas-RS e o Marítmo, de Portugal. Na equipe portuguesa atuou junto com o volante Val Soares, que hoje defende o Paysandu, maior rival do Remo. O jogador também trabalhou com o técnico Hélio dos Anjo, comandante do clube bicolor.

Em entrevista ao site oficial do Remo, o volante falou da expectativa em atuar em um clube do Norte do Brasil e agradeceu a oportunidade em defender a camisa do Leão.

“Fiquei muito feliz quando teve o convite do Remo. Sempre ouvi falar muito bem do clube, que é de tradição. Chego para ajudar meus companheiros a conquistar os objetivos do time na temporada”, disse.

João Afonso chega para disputar a posição com Renato Alves, Henrique Vigia e Paulinho Curuá, atletas que estão no clube e que vem desempenhando a função.