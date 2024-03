Técnico da Tuna vê equilíbrio na partida contra o Remo: 'Foi decidido nos detalhes'

Ao final da partida, o técnico da Tuna Luso fez uma avaliação bem objetiva acerca do resultado que deixou o Clube do Remo na vantagem por uma vaga na final do Parazão. Júlio César Nunes viu um duelo aberto, que acabou decidido nos detalhes.

"Foi um jogo parelho. A gente sabia que seria decidido dessa forma, como foi. Eles fizeram um gol de pênalti num momento de equilíbrio do jogo. Nós fizemos algumas trocas para tentar um contra-ataque, quando sentimos que eles cresceram no jogo", observa o treinador, que instruiu os seus comandados a um esquema bem ofensivo no primeiro tempo, que resultou no gol de Jayme, aos 18 minutos do primeiro tempo.

"Acredito que a Tuna jogou de igual para igual. Tanto a Tuna quanto o Remo poderiam ter saído com a vitória, mas num detalhe eles souberam aproveitar. No entanto, o jogo está aberto. Teremos mais 90 minutos dessa decisão de vantagem mínima para eles", reforça.

VEJA MAIS

O próximo encontro será no domingo, às 17 horas, no Mangueirão. Até lá, o treinador luso precisa reajustar o esquema tático para diluir a vantagem azulina com uma vitória por dois gols de diferença.

"Agora é recuperar os jogadores e analisar os pontos fortes deles. Conseguimos entrar na defesa deles, criamos chance, saímos na frente. Mas jogo de mata-mata é assim, você precisa ser assertivo nas finalizações e ter erro zero na defesa. Vamos recuperar os jogadores, acreditando que é possível reverter essa vantagem mínima", encerra.