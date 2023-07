Remo: aguardando regularização, novo lateral-esquerdo treina separado do grupo no Baenão

Contratado junto ao Águia de Marabá, o lateral-esquerdo Evandro Lima, de 26 anos, já treina no Baenão. O jogador se apresentou ontem no Estádio Evandro Almeida, realizou exames e testes físicos e nesta sexta-feira (7), fez um trabalho no gramado com os fisiologistas Joyce Oliveira e Rodrigo Gouvêa.

Evandro Lima estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Águia de Marabá. O jogador fez parte da campanha do título inédito do Campeonato Paraense pelo Azulão, diante do Remo, dentro do Baenão. Titular absoluto na equipe do Sul do Pará, Evandro Lima chega ao Leão, após indicação do departamento de análise e desempenho do clube.

O jogador chega ao Remo para tentar solucionar o problema da lateral-esquerda do Remo na temporada. O Leão não conseguiu ter sequência com nenhum jogador na posição neste ano. Raí atuou 16 vezes nesta temporada, não agradou diretoria, comissão técnica e principalmente o torcedor, que cobrou bastante do jogador, que acabou deixando o clube.

Outro jogador que não conseguiu ter sequência na lateral foi Leonan. Um dos remanescentes da temporada 2022 e autor do gol do título do Parazão daquele ano dento da Curuzu, Leonan sofreu com as contusões em 2023 e está entregue ao Departamento Médico com o um problema no joelho. Para fechar, o lateral-esquerdo Kevin, que estava na Chapecoense-SC, não vem agradando os torcedores. O jogador de 23 anos fez oito jogos com a camisa do Remo em 2023 e um gol, mas a torcida azulina questiona a entrada dele no time titular.