Médico do Remo diz que Rangel pode voltar a jogar ainda neste campeonato: 'Grandes possibilidades'

Arqueiro azulino sofreu uma lesão no menisco medial e passou por cirurgia para corrigir o problema

O Liberal
fonte

Goleiro operou após lesão no joelho (Samara Miranda / Ascom Remo)

O goleiro Marcelo Rangel, que sofreu uma lesão no menisco medial, tem “grandes possibilidades de voltar a jogar neste campeonato”, conforme disse o chefe do departamento médico do Remo, Dr. Jean Kley. A declaração foi dada em entrevista ao canal do YouTube Fala, Abner, do jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+.

Na conversa, o especialista deu mais detalhes sobre a recuperação do arqueiro azulino e afirmou que o jogador tem evoluído bem.

“A cirurgia foi bem tranquila. A gente fez de uma forma muito rápida, justamente para evitar gerar muito estímulo na articulação do joelho do Rangel. Então, a cirurgia demorou uns 15, 20 minutos. No mesmo dia ele recebeu alta, e, na mesma noite, começou a fisioterapia, e assim ficou ao longo da semana. Na quarta-feira, a gente tirou uma das muletas; na sexta-feira, tirou a segunda muleta. Rangel já está andando sem muletas”, detalhou Jean Kley.

Ainda conforme o médico, nesta segunda, Marcelo Rangel vai iniciar os trabalhos com o preparador de goleiros e, a partir da evolução do atleta, pode retornar ao time.

“A partir de amanhã [segunda-feira], ele já começa a fazer treino de campo com o Daniel, que é o nosso preparador de goleiros. E aí, é um dia de cada vez. Mas a gente acredita, sim, que ele tem grandes possibilidades de voltar a jogar neste campeonato”, concluiu o especialista.

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de OLiberal, Jean Kley já havia detalhado a gravidade da lesão do jogador, que sofreu a contusão na partida contra o Athletic-MG, na 33ª rodada. “O menisco é uma estrutura dentro do joelho, como se fosse um amortecedor. Em cada joelho temos dois meniscos: o medial, que fica do lado de dentro, e o lateral”, explicou o médico.

Atualmente, o Remo conta Léo Lang no gol como titular e Ygor Vinha é o segundo goleiro, mas está se recuperando de lesão. Rangel foi uma das peças fundamentais no acesso à Série B e era um dos principais jogadores do clube nesta temporada. Agora, a equipe tenta acelerar o recuperação do atleta para poder contar com ele na reta final do campeonato. 

