Há 18 anos, Remo conquistava o título da Série C no ano do seu centenário; relembre as partidas

O dia 20 de novembro é um dia marcante para o Remo e sua enorme torcida. Há exatos 18 anos, o Leão Azul conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C, diante do Novo Hamburgo-RS, no Rio Grande do Sul (RS) em um jogo cheio de emoção e com direito a aguardar o resultado de outra partida.

O Leão Azul venceu a partida por 2 a 1, gols de Capitão e Maurílio, dois jogadores que chegaram com o Série C em andamento e que ajudaram bastante o elenco na conquista, porém, para ficar com a taça, o Remo tinha que torcer para um empate entre Ipatinga-MG x América-RN, jogo que terminou minutos depois do encerramento entre Novo Hamburgo x Remo. O empate sem gols entre as equipes mineira e potiguar, deu ao Leão a liderança do grupo e consequentemente o título da Série C.

Dificuldades

O Remo enfrentou em 2005 uma crise financeira enorme. Era a primeira vez em que o clube na Série C e em um ano importante, no centenário da agremiação. A equipe azulina viu o título estadual ir para o Paysandu e foi para a Série C com um elenco modesto formado pelo técnico Walter Lima.

VEJA MAIS

Novo técnico

A permanência de Walter Lima no comando do Remo não durou muito. O Leão trouxe Roberval Davino para assumir a equipe e o clube avançou sem dificuldade na primeira fase como líder do grupo, em uma chave que teve o Abeté, equipe paraense, como principal adversário.

Mata-mata

O Leão avançou no mata-mata e o primeiro desafio foi o Tocantinópolis-TO. No jogo de ida, no Tocantins (TO), derrota de 2 a 0 para os donos da casa e uma pressão enorme em Belém, já que o Remo teria que vencer por três gols de diferença para avançar.

No Mangueirão lotado, o Remo vencia por 2 a 0, quando no começo do segundo tempo, o Tocantinópolis diminuiu. O Remo foi para cima, teve a chance de marcar com Emerson, de pênalti, mas o meia, destaque do clube na competição, chutou na trave.

Já no abafa, o Remo diminuiu com o zagueiro Magrão e na reta final, o atacante Landu, “xodó” da torcida remista foi derrubado pelo goleiro na área e penalidade máxima assinalada para o Leão. O atacante Osny, que foi reserva boa parte da Série C, assumiu a responsabilidade, marcou o quarto gol azulino e colocou o Remo nas quartas de final, fechando o jogo em 4 a 1.

VEJA MAIS

Abaeté

No segundo mata-mata o Remo teve pela frente um dos principais rivais na Série C, o Abeté. Na primeira fase o Remo venceu os dois jogos, mas com muitas dificuldades. O “sucatão” da equipe de Abaetetuba (PA), fez o Remo se reinventar na competição e brilhou a estrela de Marquinhos Belém, que estava retornando ao futebol após um problema sério no coração, que quase o fez encerrar a carreira.

No primeiro jogo empate em 1 a 1 e a decisão aberta. Na partida de volta, mais um show do torcedor remista, que empurrou o Leão até o final. O Remo venceu por 3 a 2 com um gol de falta de Marquinhos Belém, que ganhou o apelido da torcida de “Coração de Leão”. Remo na próxima fase.

Último mata-mata

Na última fase antes do quadrangular decisivo, a rivalidade Pará x Amazonas. O Remo teve pela frente o Nacional-AM e abriu vantagem no jogo de ida, fora de casa, ao vencer por 2 a 0. No jogo de volta, a torcida do Leão bateu o público pagante da Seleção Brasileira, que tinha jogado no meio da semana diante da Venezuela, no Mangueirão. Dentro de campo, o Remo passou sufoco, foi pressionado e perdeu por 1 a 0, porém, como havia vencido por 2 a 0 no jogo da ida, o Leão Azul avançou para o quadrangular final.

Quadrangular e título

O Remo chegou ao quadrangular junto com Novo Hamburgo, Ipatinga e América-RN. O Leão chegou com um bom aproveitamento em casa e, caso fizesse seu dever em Belém, o acesso era questão de tempo, mas o tropeço diante do Ipatinga no Mangueirão, após estar vencendo por 2 a 0 e deixar empatar, colocou água no chopp remista, que tinha a missão de vencer fora de casa o Novo Hamburgo para conquistar o acesso.

No outro extremo do Brasil, o Remo venceu a equipe gaúcha em um jogo emocionante, com pressão adversária e ainda contou com o empate entre Ipatinga x América, para conquistar seu primeiro e único título nacional, a maior conquista do clube na história.

Parte do elenco do Remo Campeão Brasileiro da Série C (Carlos Silva / Arquivo O Liberal)

Relembre a campanha do Remo na Série C 2005

Primeira fase

São Raimundo-RR 2 x 2 Remo – Canarinho

Remo 2 x 1 Abaeté – Mangueirão

Remo 3 x 2 São José-AP – Mangueirão

São José-AP 1 x 1 Remo – Zerão

Abaeté 1 x 2 Remo – Mangueirão

Mata-mata

Remo 4 x 0 São Raimundo/RR – Mangueirão

Tocantinópolis 2 x 0 Remo – Ribeirão

Remo 4 x 1 Tocantinópolis – Mangueirão

Remo 1 x 1 Abaeté – Mangueirão

Abaeté 2 x 3 Remo – Mangueirão

Nacional-AM 0 x 2 Remo – Vivaldão

Remo 0 x 1 Nacional-AM – Mangueirão

Quadranfular decisivo

Remo 1 x 0 Novo Hamburgo/RS – Mangueirão

Ipatinga 1 x 0 Remo – Ipatingão

América-RN 1 x 0 Remo – Machadão

Remo 2 x 0 América-RN – Mangueirão

Remo 2 x 2 Ipatinga – Mangueirão

Novo Hamburgo/RS 1 x 2 Remo – Santa Rosa