Diretor jurídico da FPF define com PM logística para a chegada do Remo em João Pessoa

O Remo encara o Botafogo-PB no próximo domingo (24), no Almeidão, em João Pessoa. A partida é válida pela 16° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo de extrema importância para a equipe azulina está cercado pelo clima tenso que foi construído nas últimas semanas. Diante disso, a Federação Paraense de Futebol (FPF) tem se organizado para montar o esquema de segurança, visando a chegada e permanência do Leão Azul na Paraíba.

Na quinta-feira (21), o diretor jurídico da FPF, André Cavalcanti, foi até Recife para conversar com a equipe da Polícia Militar de Pernambuco, onde ajudou a definir a logística e reforço no esquema de segurança. A delegação azulina chega nesta sexta-feira (22), em Recife, treina na capital pernambucana e segue em direção à João Pessoa.

Na reunião, estiveram presentes o Coronel Tibério Noronha, Chefe da 5ª Seção do Estado Maior, o Coronel Fábio José Batista de Souza, Chefe da 3ª seção do Estado Maior, e o assessor de Segurança, Airton Vasconcelos.

"Fomos extremamente bem recebidos pela PM Pernambucana e temos certeza que a delegação do Clube do Remo não terá nenhum contratempo relacionado à segurança. Amanhã já estarei em João Pessoa para reunir com as autoridades locais.", declarou André Cavalcante em entrevista para a FPF.

O clima tenso entre Remo e o Botafogo-PB se deu depois que o Leão contratou o meia Anderson Paraíba, o técnico Gerson Gusmão e membros da comissão técnica do Belo durante a Série C, deixando a torcida paraibana furiosa. Em resposta, eles prometem fazer muito barulho durante a partida, transformando o estádio em um caldeirão.

Esta semana, o presidente da FPF, Gluck Paul, disse que, além de membros da federação, ele pode ir acompanhar o Remo na estadia em João Pessoa.

Agenda

Remo e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (24), às 19h, no Almeidão, em João Pessoa. A partida tem transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Luiz Guilherme Ramos, repórter do Núcleo de Esportes)