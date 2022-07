Torcedor do Botafogo-PB diz que vai enfrentar o Remo como 'Campina Grande' e vira piada; entenda

A imprensa da Paraíba tem tratado o duelo entre Botafogo-PB e Remo, pela 16ª rodada da Série C, como um confronto entre "rivais". Tudo isso, devido ao grande número de profissionais (jogadores e comissão técnica) que deixaram o Belo rumo ao Leão nos últimos meses. No entanto, uma declaração de um torcedor alvinegro nesta terça-feira (19) foi motivo de "piada" entre o Fenômeno Azul.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"O Remo está tentando subir com nosso time. Levaram aquele técnico, que aprendeu o que sabe com o nosso, o Itamar. Levaram também aquele jogador que põe 'Paraíba' no nome, mas na verdade é paraense. Vamos enfrentar o Remo como se fosse o Campina Grande [Campinense]. A gente vai se classificar antecipadamente e o Remo vai ficar no lugar dele: uma filial do Belo", disse o torcedor em um vídeo no Instagram.

VEJA MAIS

O motivo da "piada" é que o retrospecto do Botafogo-PB diante do Campinense, grande rival do Belo, tem sido bastante negativo nos últimos anos. Já fazem sete jogos que o alvinegro da estrela vermelha não vence a equipe de Campina Grande. Veja a lista:

Campinense 0 x 1 Botafogo-PB - Paraibano de 2020

Botafogo-PB 0 x 0 Campinense - Paraibano de 2020

Campinense 1 x 1 Botafogo-PB - Paraibano de 2021

Botafogo-PB 0 x 0 Campinense - Paraibano de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Campinense - Copa do Nordeste de 2021

Botafogo-PB 1 x 2 Campinense - Paraibano de 2022

Campinense 1 x 0 Botafogo-PB - Paraibano de 2022

Botafogo-PB 1 x 1 Campinense - Série C de 2022

Total: 8 partidas

Vitórias do Campinense: 2

Empates: 5

Vitórias do Botafogo-PB: 1

Dos três anos de confronto, 2022 tem sido o mais "vitorioso" do Campinense sobre o Botafogo-PB. Além das equipes terem empatado pela sétima rodada da Série C, a Raposa bateu o Belo duas vezes na decisão do Campeonato Paraibano desta temporada.

Vale destacar que, na Terceirona de 2022, o Belo é o terceiro colocado, com 25 pontos conquistados em 14 jogos. Já o Campinense está afundado na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 15 pontos conquistados em 15 partidas. A Raposa, inclusive, foi vítima da única goleada do Remo no torneio: 4 a 0, no estádio Baenão.

O duelo entre Botafogo-PB e Remo ocorre no domingo (24), às 19h, no Estádio Almeidão. Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.