Presidente do Belo cita Gusmão, encara jogo contra o Remo como 'decisão' e faz promoção de ingressos

Botafogo-PB x Remo se encontram no próximo domingo (24), no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida é o reencontro do técnico Gerson Gusmão e de dois jogadores do Remo com seu ex-clube. O clima entre os torcedores é hostil e o presidente do Belo informa que fará promoção de ingressos para a partida. O mandatário encara o jogo como uma final e afirma que a partida é a da classificação do Belo.

Em conversa com a equipe de esportes de OLiberal, o presidente do Botafogo-PB, Alexandre Cavalcanti, falou da expectativa do jogo e adiantou que terá promoção nos bilhetes para a partida diante do Remo. O dirigente citou o trabalho de Gusmão no Belo, pediu apoio da torcida e preferiu não opinar sobre as notas falsas feitas por membros de uma torcida do Belo com o rosto do Gerson Gusmão.

“A expectativa é a melhor possível para a partida. Estamos bem na tabela e é o jogo que pode garantir a nossa classificação, é uma decisão para nós”, disse o mandatário do Belo.

Cavalcanti citou a passagem do técnico Gerson Gusmão pelo Botafogo-PB e toda a repercussão em chamar o Remo de “filial” do Belo. O presidente do clube paraibano afirmou que não possui mágoas e que tudo isso já é parte do passado.

“Não ficou nenhuma mágoa. O Gusmão passou pelo Belo, fez um ótimo trabalho e agradeço pela ajuda, mas agora ele está no Remo, seguiu seu caminho e já estamos com outro técnico e outros jogadores que chegaram para somar. Sobre as notas falsas, partiu do torcedor e eu prefiro não falar sobre isso”, falou.

O presidente do Belo questionou o horário da partida contra o Remo, marcado para às 19h de domingo. Para ele, um horário extremamente infeliz, que prejudica o Botafogo-PB e outros clubes.

“É uma partida importante, vamos fazer promoção de ingressos, mas o horário de 19h é horrível. Não é algo que os torcedores estão acostumados, é um domingo e quem for ao estádio sairá às 21h, tarde demais para o trabalhador que terá que retornar a sua casa, mas esperamos aproximadamente 10 mil pessoas, com lote promocional até sexta-feira (22)”, disse.

Preços dos ingressos

Arquibancada sol – R$10 – Até sexta-feira – Depois o valor será de R$20

Arquibancada sombra – R$20 – Até sexta-feira – Depois o valor será de R$40

O Botafogo-PB está na terceira colocação com 25 pontos e com um jogo a menos que as outras equipes. Já o Remo está na nona posição com 21 pontos conquistados e luta para entrar no G8 do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão lance a lance no próximo domingo (24), às 19h, pelo OLiberal.com.