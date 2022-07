Torcida do Botafogo-PB provoca técnico do Remo, cria nota falsa e chama Gusmão de 'mercenário'

O clima para o jogo entre Botafogo-PB x Remo no próximo domingo (24), está quente. Depois do Leão Azul contratar o técnico Gerson Gusmão, que estava no clube paraibano, uma torcida do Belo criou notas falsas com o rosto do treinador.

A partida será o reencontro do técnico Gerson Gusmão com a torcida do Belo, que não gostou nada da saída do técnico. Nas notas produzidas pelos torcedores, além do rosto de treinador está escrito: “República Mercenária dos Judas” e “100 caráter”.

Gerson Gusmão comandando treino no Baenão pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

Saídas do Belo e chegadas no Remo

Além do técnico Gerson Gusmão, nesta temporada o Remo “tirou” do Botafogo-PB o analista de desempenho Lucas Câmara, o auxiliar técnico Diego Albretch, o preparador físico Eduardo Maus, além dos jogadores Daniel Felipe (zagueiro) e do meia Anderson Paraíba.