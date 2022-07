Após vitória, técnico do Remo fala sobre Botafogo-PB e deixa em aberto o retorno de Vinícius à titularidade

O Remo venceu o ABC na noite de domingo (17) e o técnico azulino, Gerson Gusmão, conquistou a primeira vitória à frente do Remo. Mas o treinador tem pouco tempo para comemorar, já que tem uma nova decisão no próximo domingo (24), quando Gerson e o Leão visitarão o ex-clube do treinador: Botafogo-PB, às 19h, no Almeidão.

O técnico falou sobre o clima de rivalidade para o jogo: "É natural, até pelas redes sociais. Como não tenho, pouca coisa chega para mim. Mas tenho que me preocupar com a equipe do Remo, não com o que vai acontecer lá, ou como vou ser recebido. Tenho que me preocupar com o Botafogo-PB, que tem uma grande equipe, para poder sair com o objetivo que é o resultado positivo", apontou.

No triunfo sobre o ABC, Gerson Gusmão promoveu várias mudanças na equipe titular. A que chamou mais atenção foi a no gol, em que o ídolo Vinícius deu lugar a Zé Carlos. Após a partida, Gerson explicou a troca e deixou no ar a possibilidade do retorno de Vinícius ao time.

"São vários casos diferentes. A mudança do Vinícius, é que não estava num bom nível técnico. Parece que estava sobrecarregando um fardo, além do que precisa, e tem que ser dividido entre todos. A ideia foi escolher pelo Zé Carlos e não tenho dúvidas que essa fase do Vinícius vai passar e voltar [a atuar como] ídolo", concluiu.

A partida entre Botafogo-PB e Remo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.