Apesar da vitória, Remo terminará a rodada fora do G8 da Série C do Brasileiro

O Remo venceu o ABC neste domingo (17), por 2 a 0, e vai dormir no G8 da Série C. No entanto, apesar do resultado, a equipe azulina não terminará a rodada dentro da zona de classificação para a fase quadrangular de acesso à Segundona. Nesta segunda-feira (18), o Manaus recebe o Volta Redonda e qualquer resultado empurrará a equipe azulina para fora da zona.

Com o triunfo, o Leão chegou aos 21 pontos, mesma pontuação do Manaus e uma a mais que o Volta Redonda. Ou seja, quem vencer, ultrapassa o Remo, que está em oitavo, e sairia do G8. Já em caso de empate, ambos ultrapassam o time azulino, o Manaus pelo números de pontos e o Volta Redonda pelos critérios de desempate.

Ainda assim, o cenário se tornou mais favorável ao Leão. Em caso de tropeço contra o ABC, o time poderia ficar mais distante do grupo dos oito primeiros. No próximo domingo (24), o Leão visita o Botafogo-PB, às 19h, no Almeidão, num jogo que marca o retorno do técnico Gerson Gusmão à Paraíba.

