Com golaço de Curuá, Remo vence o ABC e se fortalece na luta pelo G8 da Série C do Brasileiro

Após 41 dias, o Remo voltou a vencer pela Série C do Brasileirão e deu um fim à seca de cinco jogos. Na noite de domingo (17), no Baenão, o Leão derrotou o ABC por 2 a 0, gols de Paulinho Curuá e Brenner. A equipe azulina entrou no G8, mas vai deixar a zona de classificação, independente do resultado de Manaus x Volta Redonda, que ocorre segunda-feira (18).

O resultado marcou também a primeira vitória do técnico Gerson Gusmão à frente do Remo. Aliás, Gerson promoveu nada menos que nove mudanças no time titular que perdeu para o Atlético-CE. A principal novidade foi a estreia do goleiro Zé Carlos, no lugar de Vinícius, que ficou no banco.

A partida

O primeiro tempo foi bastante travado. Foram várias paralisações por lesões. Mas ainda assim, a partida começou agitada. O Remo abriu o placar com um golaço, logo aos nove minutos. Bruno Alves cobrou escanteio para a área. Na confusão, o volante Paulinho Curuá aproveitou e bateu de primeira, acertando no ângulo. Golaço para delírio da torcida azulina.

Paralisação

Na metade da etapa inicial, o jogo ficou interrompido, pois o lateral Patrick, do ABC, que já tinha sido substituído, fosse retirado do estádio de ambulância. Suspeita é de fratura na costela. Duelo teve que ser interrompido porque o jogador terá que atravessar o gramado de maca.

Chances perdidas

Ambos os goleiros se destacaram. Enquanto Zé Carlos garantia a vantagem azulina com pelo menos três defesas difíceis, Pedro Paulo impedia que o Remo abrisse uma vantagem ainda maior. As melhores jogadas do Remo vieram dos pés de Bruno Alves e Leandro Carvalho, pelas pontas.

Defesa que valeu um gol

A principal defesa de Zé Carlos veio aos 15 minutos do segundo tempo, quando Wesley Pioteck recebeu na área e bateu de primeira. O goleiro do Remo fez uma defesaça, no reflexo, e salvou o Leão.

Na sequência...

Logo na sequência, Leonan driblou dois, tabelou com Leandro Carvalho, invadiu a área e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, para muita reclamação dos jogadores do ABC. Na cobrança, Brenner bateu de um lado, o goleiro Pedro Paulo foi para o outro, e o Leão fez o segundo.

As duas equipes ainda tiveram chances para marcar, mas este o placar persistiu até o fim: dois a zero Remo.

Ficha técnica

Remo x ABC

Campeonato Brasileiro Série C

15ª rodada

Hora: 19h

Local: Estádio do Baenão

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Luiz Fernando Viegas Colete (MS)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

Gols: Paulinho Curuá aos 9/1T e Brenner aos 18/2T

Cartões amarelos: Brenner (REM); Ícaro, Alan Uchôa, Valfrid (ABC)

Remo: Zé Carlos; Celsinho, Daniel Felipe, Marlon e Leonan (Renan Castro); Uchôa, Curuá, Bruno Alves (Marciel) e Anderson Paraíba; Leandro Carvalho (Netto) e Brenner (Vanílson).

Técnico: Gerson Gusmão

ABC: Pedro Paulo; Matheus Rocha, Ícaro (Alan Uchôa), Eduardo e Patrick (Thallyson); Valfrido, Erick Varão (Jefinho) e Felipinho; Fábio Lima, Wesley Pionteck (Júlio Rusch) e Henan.

Técnico: Fernando Marchiori.