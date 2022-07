Clima tenso: FPF ajusta segurança do Remo e Ricardo Gluck Paul pode acompanhar o Leão

O clima para a partida entre Botafogo-PB x Remo em João Pessoa (PB), no próximo domingo (24), não é nada agradável para o Leão Azul. Após tirar jogadores, técnico e membros da comissão técnica do Belo durante a temporada, a torcida do clube paraibano encara o jogo como “guerra”. Preocupado com a integridade física dos atletas e funcionários do Remo, a Federação Paraense de Futebol (FPF) em conjunto com a Federação Paraibana, estão conversando sobre o esquema de segurança para o Remo. Ricardo Gluck Paul, recém-eleito presidente da FPF, poderá acompanhar o Leão na partida..

Os presidentes do Remo e o da FPF conversaram e a intenção da federação é garantir segurança equipe azulina nesse período em que estiver na Paraíba (PB). O mandatário da FPF informou que existe a possibilidade de ir acompanhar o Remo, mas, caso não consiga, uma outra pessoa ligada à presidência deverá ir.

“Sim, a Federação Paraense de Futebol irá acompanhar o Remo. Estamos tomando todas as medidas preventivas. Devo ir pessoalmente, mas se não for, irá alguém da presidência”, falou, Ricardo Gluck Paul.

Notas falsas com o rosto do técnico do Remo, Gerson Gusmão, que estava no Botafogo, foram feitas por torcedores e divulgadas nas redes sociais. Nas notas falsas, chamam o comandante azulino de “mercenário”, “Judas” e “sem caráter”. Outro ponto foi a diretoria do Belo ter feito promoção e colocado ingressos a partir de R$5 para a jogo.

O presidente do Botafogo-PB afirmou em O Liberal, que a partida contra o Remo é o “jogo da classificação”. Uma vitória pode deixar o Clube da Estrela Vermelha bem próximo de uma vaga no quadrangular decisivo da Série C, já que o Belo ocupa a terceira posição com 25 pontos e um jogo menos que os outros clubes. Já o Leão Azul se reabilitou na competição na última rodada ao vencer o ABC-RN por 2 a 0 e está próximo do G8, na nona colocação com 21 pontos. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.