Com equipe de psicólogos, Remo realiza trabalho mental com os jogadores para o jogo contra o Belo

Dentro de campo o técnico do Remo Gerson Gusmão vem trabalhando a parte técnica e tática para encarar o Botafogo-PB, fora das quatro linhas o staff do Leão Azul prepara os atletas mentalmente, para uma partida decisiva para as pretensões azulinas para o Brasileiro da Série C.

O Leão Azul trabalha com uma equipe de cinco psicólogos, que fazem parte do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Eles desenvolvem atividades com os atletas e trabalham o psicológico dos jogadores para momentos como este, porém, esse trabalho não é feito somente em momentos específicos. O psicólogo Manoel Christo, do Remo, em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, detalhou o trabalho desenvolvido no clube e destacou a união do grupo azulino.

“A preparação não é apenas para esse jogo (contra o Botafogo-PB), ela vem desde o início do ano para o Campeonato Paraense e agora continuamos. A grande ideia é o foco para o jogo, a concentração, a força do grupo, a união do elenco e trabalhamos muito isso. Um grupo fortalecido, com unidade, espírito grupal e isso faz com que os valores individuais apareçam. Essa é a concentração, dentro de campo para a classificação”, disse.

Manoel Christo destacou ainda a força de uma liderança dentro de campo exercida por alguns atletas, como importante ferramenta dentro de campo.

“A liderança dentro de campo é fundamental para estabelecer a segurança e poder trabalhar, sobretudo os menos experientes e poder orientar cada um dentro dos espaços”, finalizou.

O clima que o Remo irá enfrentar na cidade de João Pessoa (PB) não será nada fácil. Torcedores do Botafogo-PB nas redes sociais confeccionaram notas falsas com o rosto do técnico Gerson Gusmão. O comandante estava no Belo desde o ano passado, mas deixou o clube paraibano após receber proposta do Remo. Esse foi o “estopim” para o presidente do Belo, Alexandre Cavalcanti, que falou que o clube paraense era uma “filial” do Botafogo no Norte.

Além do técnico Gerson Gusmão, o Remo “tirou” do Botafogo-PB o zagueiro Daniel Felipe, o meia Anderson Paraíba, além do auxiliar-técnico Diego Albretch, o preparador físico Eduardo Maus e o analista de desempenho Lucas Câmara.

Para a partida a diretoria do Belo faz promoção de ingressos visando lotar o Estádio Almeidão. Os bilhetes estão à disposição do torcedor no valor de R$5 e o jogo é decisivo para as duas equipes. O Botafogo é terceiro colocado na tabela da Série C com 25 pontos, um jogo a menos que os concorrentes e um triunfo diante do Remo pode deixar o clube nordestino bem próximo da classificação. Por outro lado, o Remo é nono colocado com 21 pontos e luta para entrar no G8.