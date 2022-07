Após dispensa do Remo, Lailson é apresentado em clube de Santa Catarina como atacante

A engrenagem girou para o jogador paraense Lailson. Após ser dispensado pelo Remo, após derrota na Série C para o Atlético-CE, o meio-campista foi anunciado no Joinville-SC para a disputa da Copa Santa Catarina e posteriormente estadual. O clube catarinense apresentou o jogador em suas redes sociais como atacante.

Laílson fez parte da lista de cinco jogadores dispensados pela diretoria do Remo. O jogador de 24 anos é natural da cidade de Oeiras (PA) e foi revelado pela Desportiva Paraense, de Marituba (PA). Fora de Belém já atuou pelo Macapá-AP e Esportivo-RS, onde jogou a Série D do Brasileiro no ano passado.

No Remo Laílson chegou para a disputa do Campeonato Paraense Sub-20 na temporada de 2018 e em seguida subiu para equipe profissional, neste mesmo ano realizou oito jogos no time de cima. Em 2020 fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B do Brasileiro e na atual temporada foi campeão paraense. No Pará, além do Remo e Desportiva, Lailson vestiu a camisa do Vila Rica e Caeté, pelo clube de Bragança, conquistou o acesso para a elite do futebol estadual.

A Copa Santa Catarina 2022 será disputada por seis clubes, que jogam entre si em turno e returno. Os quatro melhores passam para as semifinais, também com jogos de ida e volta. O campeão da competição leva a taça e uma vaga na Copa do Brasil 2023. A estreia do Joinville na Copa Santa Catarina será contra o Marcílio Dias-SC.