Dispensado pelo Remo, atacante Fernandinho é anunciado por clube da Série B

O mercado do futebol está "fervilhando". Após ser dispensado pela diretoria do Remo junto com mais quatro jogadores, o atacante Fernandinho, de 30 anos, foi anunciado pelo Brusque-SC, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo clube catarinense em suas redes sociais.

Fernandinho foi contratado pelo Remo após o término do Campeonato Paulista, onde jogava pela equipe do Água Santa-SP. O atacante chegou a Belém como um dos principais nomes para a disputa da Série C pelo Leão Azul, mas o jogador não conseguiu se firmar na equipe remista e foi criticado por parte da torcida.

Após a derrota para o Atlético-CE, lanterna da Série C, pelo placar de 3 a 1, em Fortaleza (CE), o Remo retornou a capital paraense e a diretoria remista decidiu “mexer no elenco”, promovendo mundanças. Fernandinho foi dispensado do clube, junto com o goleiro Jorge Pazetti, o zagueiro Kevem, o meio-campista Lailson e o atacante Rodrigo Pimpão.

Com a camisa do Clube do Remo Fernandinho atuou em 16 jogos, seis deles como titular e balançou a rede três vezes.