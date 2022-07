Destaque na estreia pelo Remo, Zé Carlos agradece aplausos da torcida: 'Deu uma coroada'

O goleiro Zé Carlos, do Remo, foi reconhecido pelo torcedor, na vitória sobre o ABC. O jogador, que foi um dos destaques do encontro, saiu aplaudido do Baenão, após a chance como titular. Na terça-feira (19), em entrevista coletiva, Zé Carlos comemorou o feito e comentou sobre o primeiro jogo com a camisa do Leão:

"Foi muito emocionante estar estreando com a camisa do Remo. Desde a minha chegada aqui, venho trabalhando bastante. Não vinha tendo oportunidades, mas sei da qualidade do Vinícius. Fico feliz de ter ido bem e sair do jogo aplaudido deu uma coroada no momento", afirmou Zé Carlos.

Apesar da atuação elogiada, Zé Carlos admite que não tem lugar garantido como o principal goleiro do time. Além disso, o jogador fez questão de exaltar também Vinícius, concorrente pela posição e afirmou deixar nas mãos do técnico Gerson Gusmão a escolha pelo titular no gol do Remo.

"Deixo mais para o professor [Gerson Gusmão]. O Vinícius é um ídolo, essa fase vai passar e vai voltar a fazer as defesas que vinha fazendo desde o estadual. Vi ele trabalhando na Série C. Mas se for eu, vou continuar fazendo meu trabalho e se for o Vinícius, sei que vai continuar o grande trabalho dele", concluiu.

O próximo desafio do Remo, válido pela Série C, será fora de Belém. No domingo (24), às 19h, no Estádio Almeidão, o Leão visita o Botafogo-PB, pela 16ª rodada da Terceirona. Acompanhe o lance a lance da partida pelo portal OLiberal.com.