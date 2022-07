Chances de classificação do Remo na Série C passam dos 40% após vitória, aponta site

Além de dar novo ânimo à equipe, a vitória sobre o ABC-RN deu ao Remo novo fôlego na briga pela classificação à próxima fase do torneio. De acordo com projeções feitas pelo site Chance de Gol, as probabilidades do Leão alcançar os quadrangulares de acesso da Série C estão em 41%. O número é bem maior do que o registrado na semana passada.

Após perder para o Atlético-CE, o Remo tinha apenas 23% de chance de chegar à segunda fase da Série C. No entanto, a vitória azulina nesta semana e a derrota de alguns adversários diretos na briga pelo G-8 fizeram com que as possibilidades do Remo quase dobrassem. Além disso, a equipe azulina deu um salto de quatro posições na tabela.

Nas quatro rodadas que restam até o final desta etapa da competição, o Remo enfrenta o Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Aparecidense-GO e Botafogo-SP. Dessas equipes, apenas o Ferrão, que briga contra o rebaixamento, está atrás do Leão na tabela.

Ainda de acordo com o Chance de Gol, a "pontuação de corte" para garantir uma vaga nos quadrangulares é 28. Para alcançar esse patamar, o Leão precisa vencer dois e empatar um dos últimos quatro jogos.

Chances de queda são quase nulas

Ainda de acordo com o Chance de Gol, as chances de rebaixamento do Remo são irrisórias e diminuíram ainda mais em relação à última rodada. No momento, o Leão tem 0,1% de probabilidade de cair à Série D na próxima temporada. Há uma semana, a estatística apontava 3,5% de chance de queda.

O duelo entre Botafogo-PB e Remo ocorre no domingo (24), às 19h, no Estádio Almeidão. Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.