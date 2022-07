Sem previsão de liberação para veículos grandes, ponte de Outeiro atrapalha treinos do Remo no CT

O Remo adquiriu o seu Centro de Treinamento no ano passado e o elenco profissional azulino chegou a utilizar o local durante a disputa da Série B, mas nesta temporada o time de cima do Leão ficou impossibilitado de utilizar o CT por conta da interdição da ponte de Outeiro, que teve um dos pilares atingido por uma balsa no início do ano. Mesmo com a ponte parcialmente liberada, o Remo segue sem treinar no local. A informação foi confirmada pelo presidente Fábio Bentes.

A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Leão, que informou que o elenco profissional não utiliza o local para treinamentos, já que a ponte que dá acesso ao CT não permite a circulação de veículos pesados, impossibilitando que o ônibus do clube atravesse e chegue ao Centro de Treinamento.

“A ponte não está totalmente liberada, só passa carro pequeno e com limitação e a espera dura mais de uma hora”, disse, o presidente azulino. Neste período sem o CT, a equipe remista treina no Estádio Baenão, no campo do Amazon Country Club, no bairro do Tenoné, em Belém, além de ter treinado em Benfica, na cidade de Benevides (PA), região metropolitana de Belém.

A base e o feminino

Por outro lado, segundo Fábio Bentes, o Centro de Treinamento do Leão Azul segue recebendo as categorias de base, além da equipe feminina.

“A base e o feminino se apresentam no CT. Material de trabalho do dia a dia das equipes está todo lá”, frisou, Bentes.

Setran

A equipe de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Executiva de Transportes (Setran), que informou que não possui previsão para liberar a ponte de Outeiro para veículos pesados.