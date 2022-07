Torcida do Remo está proibida de acompanhar partida contra o Botafogo-PB no Estádio Almeidão

A partida entre Botafogo-PB x Remo, marcada para o próximo domingo (24), no Estádio Almeidão, em João pessoa, pela Série C, será de torcida única do Belo. As autoridades de segurança pública da Paraíba decidiram vetar a presença de torcedores do Remo, após provocações realizadas por membros de uma torcida do Botafogo-PB nas redes sociais. O anúncio foi feito no início da tarde desta quinta-feira (21), após reunião com Ministério Público da Paraíba.

Representante do Botafogo-PB e da Federação Paraibana de Futebol, além da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à violência nos Estádios e órgãos de segurança, se reuniram e decidiram vetar a presença da torcida azulina no Almeidão, devido ao clima de provocações entre os torcedores nas redes sociais.

Em uma da reunião, foi citado que membros de uma torcida organizada do Remo estariam viajando para Campina Grande (PB), onde integrantes de outras organizadas de rivais do Botafogo, dariam suporte aos torcedores remistas.

Além de não ter torcedores do Remo, foi proibida a fixação de faixas ou bandeiras do Leão Azul em qualquer espaço do Estádio Almeidão. Mandante da partida, o Belo, se comprometeu em fazer a logística de segurança junto ao Corpo de Bombeiros e Polícia Militarm e disponibilizar detectores de metais em todas as entradas do estádio, além de intensificar a revista dos torcedores ao Almeidão. A escolta da delegação remista na chegada e na saída do estádio será feita pela Superitendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob).