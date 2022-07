Série C: apesar de clima hostil, técnico do Botafogo-PB quer equipe centrada diante do Remo; entenda

No próximo domingo, o Clube do Remo vai até a Paraíba, onde enfrenta o Botafogo, pela 16ª rodada da Série C. Não bastasse ser um jogo decisivo para as duas equipes, o clima tenso que envolve ambos torna o duelo um dos mais aguardados da competição por conta do troca-troca envolvendo jogadores e o técnico Gerson Gusmão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Recentemente, o Leão Azul contratou o treinador, que vinha em boa campanha pelo Belo, e isso gerou a revolta da torcida. Em seu lugar, Itamar Schülle assumiu o Belo e vem dando sequência à boa campanha do time, que terá pela frente o 'acerto de contas' com o Leão Azul. Apesar disso, o treinador descarta qualquer sentimento de revanche, uma vez que, segundo ele, as chances de classificação estão maiores e um desvio de atenção pode colocar o trabalho a perder.

"Sabemos que vamos encontrar uma equipe como um dos maiores investimentos da Série C. Estamos alheios a isso (protestos da torcida). Não posso estar preocupado. É direito do torcedor. Mas também não estou preocupado com os que estiveram aqui e tiveram decisões pessoais. Os atletas também não estão preocupados com isso", disse o treinador, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

SAIBA MAIS



Jogando em casa e há quatro jogos sem perder, o Botafogo está praticamente assegurado na próxima fase, com chances de classificação na casa dos 86.4% segundo o site Chance de Gol, enquanto o Remo luta para subir na tabela, onde encontra-se na 9ª posição, com 21 pontos. Uma vitória diante do Leão Azul significa um passo gigante na competição. Por conta disso, o treinador do Belo já disse que não quer saber de revanchismo, mas sim dos três pontos.

"Esse é o trabalho que a gente tem feito, respeitando os profissionais que passaram. Nem converso com isso sobre o grupo. Mas eu entendo que são coisas que acontecem em um time grande como o Botafogo-PB, que tem uma grande torcida", finaliza. As duas equipes se enfrentam a partir das 19 horas de domingo, no estádio Almeidão, em João Pessoa