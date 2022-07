Lateral-direito do Remo quer aproveitar 'conhecimento' de técnico para surpreender Botafogo-PB

Depois de participar ativamente da vitória por 2 a 0 sobre o ABC, o lateral-direito Celsinho projeta novos desafios nas partidas que restam ao Leão Azul, na primeira fase da Série C. Com 21 pontos, na nona colocação, o Remo tem pela frente um desafio indigesto, contra um adversário que está disposto a vencer lavar a honra, após ter parte do elenco, incluindo o próprio técnico, contratados pelos azulinos.

O embaraço diplomático entre as equipes é nítido desde que o presidente do Remo, Fábio Bentes, foi ao mercado para contratar reforços e 'tirou' o meia Anderson Paraíba do Botafogo. Não satisfeito, o Remo acabou contratando o técnico Gerson Gusmão, o auxiliar técnico e o preparador físico. Por fim, Bentes disse ainda que era normal 'time grande contratar peças de times menores'.

A partir daí, a vitória virou questão de honra para os paraibanos, que seguem atualmente na terceira posição da Série C, bem acima do Clube do Remo. Os dois times se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Do lado azulino, o lateral-direito Celsinho sabe o tamanho do problema e entende que seu retorno ao time é mais importante que qualquer rivalidade. "Estou muito feliz por atuar novamente, ajudar a equipe nos 90 minutos Precisávamos dessa vitória em casa e agora vamos para cima do Botafogo, que será um adversário bem difícil", admite.

Celsinho passou parte da primeira fase no banco de reservas e foi escalado contra o ABC. Vem ganhando espaço na reta final, onde o time precisa vencer para fixar vaga no G8 e sabe que vencer o Botafogo-PB só será possível com o auxílio de quem conhece bem a equipe.

"A cada jogo a gente vai evoluindo mais. O Gerson vai passando a parte tática pra que a gente possa vencer, assimilar as dicas e colocar em prática. Já conhecemos a equipe deles, treinamos muito em cima do que eles podem errar. Espero colocar em campo esse nosso trabalho, coroando com uma vitória fora, que vai nos ajudar a subir mais um degrau na Série C", afirma o atleta.