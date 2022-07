Artilheiro e campeão pelo Remo em 2021, atacante Neto Pessoa fecha com clube da Série B

O Vila Nova-GO fechou a contratação do atacante Neto Pessoa, de 28 anos, artilheiro do Clube do Remo na temporada 2021. O jogador foi apresentado no clube goiano, que está na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e que atualmente amarga a última posição na tabela e briga contra o rebaixamento.

Neto Pessoa é natural de Rio Branco (AC) e estava atuando na Malásia, pelo clube Sabah FA. O jogador realizou seis partidas pela equipe e marcou dois gols. Na carreira, Pessoa teve passagens pelo Feijó-AC, Plácido de Castro-AC, Rio Branco-AC, Andirá-AC, ABC-RN, além de Náutico-PE, Ypiranga-RS e Botafogo-SP.

Na temporada 2021, quando estava disputando a Série B do campeonato Brasileiro, o Remo acertou com o jogador, que atuava pelo Botafogo-SP, mas o atacante só conseguiu balançar a rede uma vez, no empate em 2 a 2 contra o Vasco da Gama-RJ, no Estádio de São Januário. Mas na Copa Verde o “jogo mudou” e Neto Pessoa foi o artilheiro com nove gols e terminou o ano de 2021 como o goleador azulino marcando 10 vezes.

Com a camisa do Leão Azul foram 15 partidas disputadas, participou do rebaixamento azulino, mas deixou o clube remista em alta, conquistando o título inédito da Copa Verde.