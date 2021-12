Neto Pessoa é o 10ª jogador de time paraense a ser artilheiro de uma competição da CBF

A Copa Verde 2021 terminou com o Remo como grande campeão. Além disso, o atacante azulino Neto Pessoa foi o artilheiro do campeonato, com nove gols. Esses números, inclusive, deixam o jogador em uma posição de destaque na história do futebol do estado.

Neto é apenas o décimo jogador a defender um clube paraense a terminar uma competição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como artilheiro. A última vez que isso havia ocorrido foi há 11 anos.

Antes de Neto Pessoa, o outro jogador de clube paraense a conquistar a artilharia de uma competição da CBF foi o atacante Cassiano, do Paysandu. Ele marcou oito gols na Copa Verde de 2018, quando o Papão se sagrou campeão.

A lista ainda conta com outros nomes do futebol regional que também brilharam no futebol paraense. Veja:

1971 - 2ª Divisão - Rubilota - Remo

1984 - 2ª Divisão - Dadinho - Remo

1985 - 2ª Divisão - Paulo César - Tuna

1991 - 2ª Divisão - Cacaio - Paysandu

2009 - Série D - Michel - São Raimundo

2010 - Série C - Bruno Rangel - Paysandu

2014 - Copa Verde - Lima - Paysandu

2018 - Copa Verde - Cassiano - Paysandu

2021 - Copa Verde - Neto Pessoa - Remo