Artilheiro do Remo em 2021, atacante Neto Pessoa se despede do Leão

Fim de papo entre Remo e o atacante Neto Pessoa. O jogador se despediu do Leão Azul em sua conta no Instagram e não vai jogar pelo Clube do Remo em 2022. Artilheiro da equipe em 2021 com 10 gols, Neto Pessoa deve jogar fora do país.

O jogador de 27 anos é natural de Rio Branco (AC) e se destacou no Leão Azul. Mesmo com o time sofrendo o rebaixamento na Série B, Neto Pessoa foi peça importante na conquista do título da Copa Verde, onde marcou nove gols, quatro deles no maior rival azulino, o Paysandu, que foi eliminado na semifinal.

Em mensagem na sua rede social, Pessoa agradeceu a oportunidade de ter jogado no Remo e que, mesmo distante, vai torcer pelo clube.

“Foi uma grande honra vestir essa camisa, grato pela oportunidade de representa-los em campo, com quedas e glórias, sentir de perto o poder do Fenômeno azul, a vibração que contagia. E mesmo distante no momento, eu torço pelo sucesso e voos mais altos da Nação Azul em 2022!”, escreveu.

Breve passagem

Neto Pessoa chegou ao Remo com a Série B do Brasileiro em andamento, vindo do Botafogo-SP. Ele não conseguiu se firmar como titular na equipe durante a disputa da competição nacional, mas foi aproveitado na Copa Verde. O atacante atuou em 15 partidas com a camisa azulina em 2021.