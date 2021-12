Após marcar diante do Paysandu, Neto Pessoa se torna o maior artilheiro do Remo na história da Copa Verde

Com os quatro gols marcados em cima do Paysandu na semifinal da Copa Verde, o atacante Neto Pessoa escreveu o nome em parte da história do Remo. Mesmo com menos de quatro meses atuando em Belém, o centroavante já é o maior artilheiro do clube na história da competição. O jogador balançou as redes nove vezes em cinco partidas nesta edição do campeonato.

Com os quatro gols em cima do maior rival, Neto Pessoa ultrapassou outro atacante, que estava no atual elenco, como o maior artilheiro da história do Remo na competição. Quem ocupava o posto era Wallace, cria da base azulina. O jogador disputou edições da Copa Verde (2020 e 2021) e balançou as redes em seis oportunidades.

Quem completa o "pódio" de maiores artilheiros do Remo na história da competição é o meia e ídolo azulino Eduardo Ramos. O jogador participou de cinco edições da Copa Verde com a camisa do Leão e marcou quatro gols.

Briga pela artilharia

Neto Pessoa também está na briga para ser o artilheiro da atual temporada da Copa Verde. Com nove gols, o atacante briga com Pedro Júnior, do Vila Nova-GO, que balançou as redes sete vezes, pelo posto de maior marcador da competição.

Os dois, inclusive, estarão frente a frente na grande final. Na quarta-feira (8), Remo e Vila Nova-GO começam a disputar o título da Copa Verde. A primeira partida começa às 20h, no estádio OBA, em Goiânia, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.