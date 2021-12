VÍDEO: confira o gol do Remo diante do Paysandu e a festa da torcida no Baenão

O Remo venceu o Paysandu por 2 a 0 no Baenão neste sábado (4), e se garantiu na final da Copa Verde 2021, diante do Vila Nova. Os dois gols da partida foram marcados pelo atacante Neto Pessoa. O segundo, de pênalti, foi filmado pela equipe de O Liberal, direto da arquibancada.

As finais enmtre Leão x Tigre serão disputadas na próxima quarta-feira (8), às 20h, em Goiânia (GO). Já a partida de volta será no sábado (11), às 17h, no Baenão, em Belém. Os dois jogos serão transmitidos lance a lance pelo Oliberal.com