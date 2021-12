CBF divulga horários das finais da Copa Verde 2021; decisão será em Belém

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (3) os horários das finais da Copa Verde de 2021. De acordo com a entidade, o primeiro duelo da decisão ocorre no dia 8 de dezembro, uma quarta-feira, às 20h, no estádio do Vila Nova-GO, único time classificado para a finalíssima. Remo e Paysandu se enfrentam neste final de semana para definir quem será o outro desafiante na disputa pelo título regional.

Ainda de acordo com a CBF, a partida de volta da decisão da Copa Verde será realizada no dia 11 de dezembro, um sábado. A partida, segundo a entidade, será realizada em Belém, no estádio da equipe vencedora do clássico Re-Pa. O jogo está previsto para ocorrer às 17h.

O Vila Nova-GO é o único time classificado à final. A equipe de Goiás bateu a Nova Mutum-MT por 4 a 1 no placar agregado e se garantiu na decisão. O Tigre é o primeiro clube goiano a chegar na finalíssima da Copa Verde.

Do outro lado, Remo e Paysandu se enfrentam em busca da última vaga. Leão e Papão empataram o primeiro clássico Re-Pa, na Curuzu, em 2 a 2. No jogo de volta, no Baenão, neste sábado (4), às 17h, a equipe vencedora se garante na decisão.

Veja as datas e horários da final da Copa Verde

Vila Nova-GO x Remo ou Paysandu - quarta-feira (8) - Estádio OBA - 20h

Remo ou Paysandu x Vila Nova-GO - sábado (4) - estádio a definir - 17h