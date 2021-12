VÍDEO: Jogadores de Remo e Paysandu brigam no final do Re-Pa da Copa Verde

O Re-Pa 762 terminou com vitória do Remo por 2 a 0 em cima do Paysandu. No entanto, o clássico ficou marcado por uma grande confusão nos minutos finais. Jogadores de linha e do banco de reservas se aglomeraram no meio do campo e começaram a discutir.

A briga começou depois de um pênalti marcado em cima do atacante do Remo, Neto Pessoa. Em seguida, o volante Jhonnatan, do Paysandu, e o lateral Raimar, do Remo, começaram a se desentender. Neste momento, as comissões técnicas das equipes entraram no gramado e a confusão se instalou.

Os ânimos se acalmaram depois que a arbitragem interveio. O lateral Raimar foi expulso e o volante Jhonnatan foi somente advertido verbalmente.

Com o resultado, o Remo se classificou para a final da Copa Verde contra o Vila Nova-GO. A primeira partida será disputada nesta quarta-feira (8), no estádio OBA, em Goiânia. O jogo terá transmissão lance a lance de Oliberal.com