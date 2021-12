VÍDEO: Após vencer o Paysandu, zagueiro do Remo comemora vestindo a camisa no Leão de pedra

A vitória do Remo por 2 a 0 diante do Paysandu, no Baenão, terminou em festa no "caldeirão azulino" e com uma comemoração inusitada por parte de alguns jogadores remistas. Após o apito final, o zagueiro Fredson, que já tinha descido para o vestiário na Curuzu mostrando a camisa azulina para a torcida bicolor, dessa vez pegou o manto remista e “vestiu” o Leão de pedra do Baenão. A partida garantiu o Remo na final da Copa Verde contra o Vila Nova-GO.

O ato do zagueiro Fredson deixou os torcedores do Remo em frenesi no Baenão lotado. A comemoração foi em função de uma situação ocorrida em 2001, quando o atacante Albertinho, que jogava pelo Paysandu, marcou um gol contra a Tuna, no Baenão e vestiu o Leão com a camisa bicolor. Desde então, Albertinho nunca mais pisou no estádio remista.

Fredson, de 30 anos, está no Remo desde 2019 e jogou 72 partidas com a camisa azulina e marcou sete gols. Na atual temporada atuou em 21 partidas.