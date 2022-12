Clube paulista fecha com jogadores ex-dupla Re-Pa e com atleta cotado para assumir cargo no Remo

O São Bento-SP, club que vai disputar o Campeonato Paulista 2023, anunciou várias contratações para a disputa, algumas delas bem conhecidas do futebol paraense. A equipe paulista anunciou três jogadores que passaram por Papão e Leão, incluindo Marlon, lateral-esquerdo e que estava jogando de zagueiro e que era cotado para assumir cargo de coordenador técnico do Remo.

O clube anunciou o goleiro Zé Carlos, de 37 anos, que recentemente disputou a Série B pelo Brusque-SC e que estava no Metropolitano-SC. O jogador já teve passagem pelo São Bento no início do ano e retorna ao clube. Pelo Paysandu, Zé Carlos foi campeão paraense em 2013 e jogou a Série B pelo Papão.

A equipe paulista acertou também com o atacante Patrick Carvalho, de 25 anos, e que teve passagem pelo Paysandu no ano passado. O jogador carioca fez apenas uma partida com a camisa bicolor e deixou o clube.

Fechando as contratações de jogadores que passaram pelo futebol paraense está o lateral-esquerdo/zagueiro Marlon. O atleta de 37 anos, que estava disputando a Segundinha do Parazão pela Esmac, jogará a elite do futebol paulista mais uma vez. Marlon que tinha a possibilidade de assumir o cargo de coordenador técnico do Remo, no posto de João Galvão, fechou com o São Bento, em uma temporada que será de despedida, já que o jogador pretende encerrar a carreira ao término de 2023.

Marlon iniciou a carreira no Pinheirense, passou pela Tuna, Castanhal, Ananindeua, Remo e Paysandu. Teve passagens por vários clubes do país, como Vila Nova-GO, Criciúma-SC, Brasil de Pelotas-RS, Vasco da Gama-RJ, Bahia-BA, Mirassol-SP, Santo André-SP e retornou ao Leão em 2020. Pelo clube azulino foi campeão da Copa Verde em 2021, do Parazão em 2022 e o acesso à Série B.