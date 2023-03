Acabou! Torcida do Remo esgota ingressos para o jogo contra o São Luiz-RS, pela Copa do Brasil

Os ingressos para o jogo entre Remo x São Luiz-MA, pela Copa do Brasil, marcado para amanhã, às 20h, no Baenão, estão esgotados. A informação foi divulgada pelo Remo, em seu perfil nas redes sociais. Em torno de 7 mil bilhetes foram colocados à venda e esgotaram em menos de um dia, já que o clube possui um pouco mais de 6 mil sócios-torcedores adimplentes.

O apoio do Fenômeno Azul é importante, já que a partida vale muita grana, R$2.1 milhões, importante para a saúde financeira do clube durante a temporada, principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, que inicia no mês de maio, principal competição no calendário azulino.

Para este jogo, a diretoria do Remo realizou uma promoção para as mulheres, já que a partida cai justamente no Dia Internacional da Mulher, o Leão decidiu que mulheres pagariam meia-entrada na partida. Na segunda-feira à tarde, momento em que as vendas iniciaram, filas gigantes se formaram nos shoppings, locais em que as Lojas do Remo estão situadas. Na loja do clube que fica localizada no Baenão, as filas tomaram conta de boa parte do quarteirão da Avenida Antônio Baena, em Belém.

Na outra fase, adversário de pêso

A partida entre paraenses e gaúchos é única, quem vencer avança à terceira fase da Copa do Brasil e terá pela frente partidas com os ditos “grandes do futebol brasileiro”, clubes que estão na Libertadores, como Flamengo-RJ, Palmeiras-SP, Corinthians-SP, Internacional-SP, Atlético-MG.

Remo x São Luiz-RS se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 20h, no Baenão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer passa de fase, em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.