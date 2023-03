Copa do Brasil: São Luiz-RS quer a vitória sobre o Remo para espantar a crise no Gauchão

O adversário do Clube do Remo na segunda fase da Copa do Brasil vive uma crise no Campeonato Gaúcho. Depois de seis rodadas sem vencer, o São Luiz-RS entra na competição nacional com a obrigação de vencer, se quiser evitar que a crise se instaure no clube. O incentivo para o jogo de quarta-feira, além de dar um gás na campanha, vale uma premiação milionária. Quem vencer o duelo vai garantir uma quota no valor de R$ 2,1 milhão, referente à premiação dada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em seis jogos pelo Gauchão, o São Luiz tem quatro derrotas e dois empates. A última vez que o Zangão venceu uma partida foi no dia 2 de fevereiro, pela quarta rodada do Gauchão, pelo placar de 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo. A posição do time no certame estadual revela um drama que está prestes a explodir, caso a equipe do técnico Fabiano Daitx não consiga um fôlego, seja no Gauchão, onde o clube ocupa a 10ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, seja na Copa do Brasil.

Para o confronto deste sábado, o São Luiz-RS não deve ter desfalques. As principais esperanças de gol do time estão concentradas nos pés dos atacantes Éderson Alves e Édipo, que garantiu a classificação na fase anterior da Copa BR, ao marcar contra a equipe do Juventude.

Os ingressos para a partida já estão à venda. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, data da partida, o Leão anunciou uma promoção especial para elas. Os bilhetes para o confronto foram fixados em R$ 30,00 para as arquibancadas e R$ 60,00 para as cadeiras. No entanto, todas as mulheres terão direito a meia-entrada nas arquibancadas. A partida inicia às 20 horas.