Autores dos gols do Remo sobre a Tuna, Soares e Kanu revelam preparação para a Copa do Brasil

Os autores dos dois gols do Remo na vitória sobre a Tuna pela quinta rodada do Parazão falaram com a imprensa nesta segunda-feira (6). Em entrevista coletiva, Soares e Kanu revelaram a alegria de balançar as redes contra um rival e contaram detalhes da preparação do clube para enfrentar o São Luiz-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Soares de volta após passagem no DM

Soares já havia feito gol pelo Remo, contra o Independente (Igor Mota / O Liberal)

Remanescente da temporada de 2022, Soares começou o Parazão deste ano como titular na equipe de Marcelo Cabo. No entanto, o meia foi diagnosticado com um quadro viral pelo DM azulino e ficou de fora de três partidas. Após o período do "estaleiro", Soares reestreou no 11 inicial azulino contra a Tuna.

A volta aos titulares, inclusive, parece ter sido a melhor possível: um gol e uma assistência pelo Leão Azul. Perguntado sobre a alegria de voltar a marcar, Soares disse que o "momento de comemorar já passou" e que agora o foco é para o duelo pela Copa do Brasil.

“Fiquei muito feliz de voltar a jogar, fazer gol e dar assistência. Só que agora entramos em uma semana decisiva, de trabalho forte. Precisamos aprimorar o que precisamos e fazer um grande jogo pela Copa do Brasil. Esperamos que a nossa torcida compareça no Baenão e nos apoie até o final”, contou Soares.

Kanu estreia no profissional e marca gol

Kanu fez o primeiro gol como profissional (Igor Mota / O Liberal)

A partida contra a Tuna foi marcada pela presença de vários jogadores do Remo formados nas categorias de base. Um deles foi o jovem centroavante Kanu, destaque da equipe azulina na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida do último domingo (5) foi a segunda de Kanu como profissional nesta temporada, mas sem dúvida será a mais especial. Diante da Tuna, o atacante marcou o primeiro gol dele como profissional. Durante a coletiva, o jogador disse que espera mais oportunidades como titular na temporada e espera balançar as redes novamente neste ano.

"Vim treinando muito forte neste período e agradeço a oportunidade dada pelo professor. O gol foi uma emoção enorme, mas agora é trabalhar forte e, quem sabe, meter mais gol no campeonato, afinal essa é minha função", finalizou.

Copa do Brasil

Remo e São Luiz-RS se enfrentam às 20h da próxima quarta-feira (8), no Baenão, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.