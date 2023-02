Remo: destaque na estreia, Soares comemora 1° gol com a camisa azulina; confira

O Remo já se prepara para o segundo jogo no Campeonato Paraense 2023. No próximo domingo (12), às 15h30, no estádio Ipixunão, o Leão encara o São Francisco. Apesar disso, a atuação de alguns jogadores na vitória da estreia contra o Independente ainda está tendo destaque.

Um dos melhores jogadores na partida, o meia Soares fez o primeiro gol oficial com a camisa azulina. O jogador, que ganhou protagonismo durante a sequência de amistosos da equipe antes do Parazão, comemorou o desempenho, mas garantiu que já está focado no próximo duelo.

"Estou feliz por ter feito o primeiro gol com a camisa do Remo, mais ainda pela dedicação e empenho na vitória. Já estamos pensando nestes próximos dois jogos, em que vamos ajeitar o que tiver para acertar e assim trazer um resultado positivo", afirmou.

Soares ganhou a disputa contra o meia Rodriguinho, que retornou ao Remo para esta temporada, e foi o titular como meia ofensivo, no 4-4-2 do técnico Marcelo Cabo. Após chegar na reta final da Série C 2022, o jogador não teve muitas chances, por causa da eliminação precoce na Terceirona. Ainda assim, o Leão resolveu dar uma nova oportunidade ao jogador.

Com a vitória, o Remo assumiu a liderança geral pelo saldo de gols. Contra o São Francisco, no fim de semana, as equipes fazem um duelo de Leões - o Leão Azul contra o Leão Santareno. Acompanhe a transmissão completa do duelo pelo Lance a Lance de OLiberal.com.