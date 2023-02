Perfil de futebol francês cita a nova camisa do Remo: 'Estilo retrô com um roxo muito bonito'

A nova camisa do Remo chamou atenção de um perfil de camisas de clubes de futebol na Europa. O perfil francês no Twitter, “Point De Penalty”, postou uma foto do novo uniforme azulino

“A marca Volt apresenta a nova terceira camisa do Clube do Remo. Feito em estilo retrô com um roxo muito bonito, o resultado é simples, mas muito fresco. O que você acha da equipe?”, escreveu.

O terceiro uniforme do Remo foi utilizado pela equipe azulina, na vitória por 3 a 1, contra o Independente de Tucuruí, no Baenão, pela estreia do Parazão. A nova camisa está disponível nas lojas do clube.