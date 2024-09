Remo e Paysandu na Série B: veja a última vez que os dois disputaram juntos

Apesar do Paysandu Sport Club estar em uma situação delicada na Série B, ocupando a 16ª colocação na tabela, estando a apenas um ponto da zona de rebaixamento, e o Clube do Remo, embora ainda não tenha sacramentado seu acesso, a expectativa para que ambos os clubes paraenses participem da segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2025 é muito grande.

O Leão pode garantir sua vaga no próximo domingo (29), contra o São Bernardo. Uma vitória simples já basta. Já o Papão ainda tem mais 10 rodadas para tentar se manter na Série B, mas precisa de pelo menos mais 5 vitórias para alcançar o "número mágico" de 45 pontos, índice que, em geral, garante a manutenção de uma equipe na Segundona.

A última vez que a dupla RexPa esteve junta na Série B do Campeonato Brasileiro foi em 2006. Naquela ocasião, o Leão saiu vitorioso, conseguindo se manter na competição ao terminar na 12ª posição, com 46 pontos. Em contraste, o Papão foi rebaixado, ocupando a 17ª posição com 44 pontos.

Nos confrontos diretos da Série B daquele ano, cada equipe conquistou uma vitória. No primeiro turno, o Paysandu derrotou o Remo por 2 a 0. Já no segundo turno, a equipe Azulina superou o Bicolor com um triunfo de 3 a 1, afundando ainda mais o time Lobo na tabela.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)