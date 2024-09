Remo em preparação mental; Paysandu com alerta ligado

Leão em preparação mental para a decisão

O futebol é decidido em campo pelos fatores físico, técnico, tático e mental (psicológico). Em uma partida com uma carga emocional elevadíssima, como será o jogo contra o São Bernardo, os jogadores do Remo precisarão muito da sua força mental para manter a energia da torcida positiva, refletindo isso em bravura, dedicação, organização e concentração. Só assim o Leão poderá atingir sua plenitude no domingo, no que está sendo considerado o jogo do ano.

Ciente das pressões emocionais da partida e do perfil psicológico de cada atleta, o técnico Rodrigo Santana já organizou, junto com o psicólogo Sidney Waknin, todo o trabalho de preparação, tanto individual (para quem sente mais a pressão) quanto coletivo. O treinamento mental pode fazer toda a diferença em meio à ansiedade inevitável. O desafio é capacitar os jogadores para manterem o autocontrole.

Luz de alerta acesa no Papão

Com apenas 19,4% de aproveitamento nas últimas 12 rodadas (sete pontos conquistados), atos graves de indisciplina (com destaque para Cazares), um time sem repertório tático, às portas da zona de rebaixamento, ambiente tenso e falta de liderança efetiva, a luz de alerta está acesa no Papão, exigindo ações firmes da diretoria e da comissão técnica.

Faltam 10 rodadas. Em tese, o time bicolor precisa de 15 dos 30 pontos restantes para escapar do rebaixamento. Será difícil tanto para o Papão quanto para os seus concorrentes diretos na luta contra a queda. O que mais preocupa é o histórico de problemas internos, que gera descrença e revolta entre os torcedores.

Baixinhas

Jogador usando a imprensa para criticar colegas, repreendendo publicamente outros jogadores, ou desligando-se da delegação durante viagens... Comportamentos assim mostram a falta de união no Paysandu.

O árbitro André Luiz Skettino relatou na súmula do jogo Paysandu x Sport que foi atingido por um "copo plástico com líquido amarelo" durante o arremesso de objetos ao campo. Essas ocorrências deixam o Papão vulnerável a punições no STJD.

O Remo está aguardando a confirmação da visita da imagem peregrina da Virgem de Nazaré para inaugurar a capela do Baenão, possivelmente no próximo sábado. O evento de bênçãos fará parte da preparação espiritual para o jogo do acesso.

No domingo, o Remo terá seu maior público na era do novo Mangueirão, com cerca de 50 mil pessoas, mas a maior renda ainda pertence ao jogo contra o Corinthians: R$ 2.958.440,00, na Copa do Brasil 2023.

Sávio e Marco Antônio devem ser titulares no Remo contra o São Bernardo, devido às ausências de Bruno Silva e Pedro Victor. Isso implicaria no recuo de Jaderson para a função de volante. Sávio ainda precisa confirmar nos treinos que está plenamente recuperado da lesão muscular.

Muitas prisões foram realizadas em uma operação policial contra baderneiros de "torcidas organizadas", um episódio sem precedentes no Pará, em resposta a um confronto violento nas ruas de Belém, usando o futebol como pretexto.

O tempo dirá se as Polícias Militar e Civil, juntamente com o Judiciário, estão realmente dispostos a mudar essa situação. Veremos se o tratamento passará a ser como "crime organizado", como bem definiu o titular da SEGUP, Uálame Machado.