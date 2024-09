Remo x São Bernardo: qual o valor do estacionamento no Mangueirão e como comprar

O Remo enfrentará o São Bernardo-SP no próximo domingo (29), em partida decisiva que pode garantir o acesso do Leão à Série B do Campeonato Brasileiro. Com os ingressos para as arquibancadas já esgotados, a expectativa é de que o jogo também estabeleça um recorde de público no novo Mangueirão.

Com a alta demanda por ingressos, a procura por vagas de estacionamento também aumentou. A partir desta quarta-feira (25), até às 14h do dia do jogo, os torcedores podem adquirir tickets de estacionamento para carro por R$ 30 e para moto por R$ 15. Os bilhetes são comercializados nas lojas do Remo ou pela internet, através do site ingressosa.com.

Caso não consigam comprar os ingressos até às 14h de domingo, os torcedores ainda terão a opção de adquirir tickets na hora, se houver disponibilidade. Os preços para compra na hora são R$ 50 para carro e R$ 30 para moto.

