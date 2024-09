Com ajuda de psicólogo, Remo faz preparação mental de jogadores para jogo contra o São Bernardo

O Remo pode garantir uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (29), no confronto contra o São Bernardo, no Mangueirão. A expectativa é que os torcedores lotem o estádio para empurrar o time nessa decisão. No entanto, todo esse ambiente pode gerar um impacto negativo na mente dos jogadores. Por isso, segundo o colunista de OLiberal Carlos Ferreira, o clube azulino terá um trabalho de preparação mental para o jogo.

Conforme as informações divulgadas pelo jornalista, às vésperas da partida, Rodrigo Santana, junto com comissão técnica do Remo, está organizando uma preparação especial, com o apoio do psicólogo do clube, Sidney Waknin. A ideia é que o trabalho seja voltado para a partida contra o Bernô.

VEJA MAIS

Importância da preparação mental

A iniciativa do Remo está alinhada com que os especialistas dizem sobre a importância do bem-estar mental em momentos decisivos. Recentemente, em entrevista ao OLiberal, o psicólogo Maurício Marques destacou que a presença de um profissional da área é indispensável nos clubes atualmente.

"As questões emocionais são tão importantes quanto as outras, no sentido de que a pressão no alto rendimento é muito grande. Inclusive, atletas profissionais de futebol e atletas olímpicos tendem a ter duas a três vezes mais depressão quanto transtornos de ansiedade por todas as demandas que têm. Então, o jeito de estar melhor preparado é lidar com todas as situações que todos passam, independente de divisão, de salário. O esporte, pode ser, sim, mais estressante do que um trabalho comum", apontou.

Além de contar com um psicólogo no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), o Remo já realizou outros trabalhos voltados para preparar mentalmente os jogadores para decisões ou partidas importantes.

Em 2022, durante a reta final da fase classificatória da Série C, o Leão Azul brigava por uma vaga na segunda etapa do campeonato e estava muito pressionado e também realizou um trabalho de preparação mental.

Por outro lado, o Paysandu não tem um profissional da área fixo e contrata um "motivador" para momentos específicos. Na última campanha de acesso à Série B, por exemplo, Bicola chamou um ex-combatente do Bope para ministrar uma palestra motivacional para os jogadores.

Jogo decisivo

O Remo precisa apenas de uma vitória simples em cima do São Bernardo para se garantir na Série B em 2025. Para o duelo, a torcida azulina vai lotar o Mangueirão. Todos os ingressos para as arquibancadas, lado A e B, já foram esgotados.