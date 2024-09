Remo terá desfalques na decisão contra o São Bernardo e pode ter retorno de lateral

O Remo terá pela frente o São Bernardo-SP, no próximo domingo (29), às 16h30, no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. A partida é uma final aos azulinos, pois uma vitória coloca o Remo na Série B do Brasileiro em 2025. Para o jogo o técnico Rodrigo Alves terá dois desfalques já confirmados e pode ter retorno de lateral.

Na decisão do próximo domingo o Remo não terá dois de seus principais jogadores. O experiente volante Bruno Silva, está fora do jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Volta Redonda-RJ. O mesmo ocorreu com o atacante Pedro Vitor, com um agravante, o jogador sentiu uma contusão pode ser dúvida também para a próxima rodada do quadrangular decisivo.

Para a posição do volante Bruno Silva, o técnico Rodrigo Santana pode utilizar o jogador Paulinho Curuá, porém, o treinador azulino poderá realizar uma mudança tática no time, colocando o meio-campista Jaderson no meio com Kelvin ou Marco Antônio atuando na frente com Rodrigo Alves. As entradas de Marco Antônio e Kelvin são opções para a ausência de Pedro Vitor.

Mas nem tudo são preocupações no lado azulino. O lateral-esquerdo Sávio, que ganhou a posição no time do técnico Felipe Conceição e é utilizado como zagueiro, pode retornar ao time, após dois jogos fora da equipe por contusão. O atleta ficou trantando de uma contusão grau I do semitendíneo esquerdo e deve ganhar condições de jogo para enfrentar o São Bernardo. Sávio chegou ao leão no mês de agosto, para a reta final da primeira fase da Série C e rapidamente ganhou a posição. O atleta estava no Rio Ave, de Portugal e já realizou seis partidas com a camisa azulina.

Remo x São Bernardo duelam no próximo domingo (29), às 16h30, no Mangueirão, em Belém. Vale o aceso à Série B para o Leão Azul em caso de triunfo diante da equipe paulista. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.