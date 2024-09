Remo confirma mais de 25 mil ingressos vendidos para jogo contra o São Bernardo-SP, pela Série C

O Remo divulgou a primeira parcial de venda de ingressos para a partida contra o São Bernardo-SP, que ocorre neste domingo (29), no Mangueirão. Segundo o clube, 25 mil ingressos já foram vendidos para o jogo que pode garantir o Leão na Série B da próxima temporada.

Para que isso ocorra, o Time de Periçá precisa de uma vitória simples sobre o Bernô. Qualquer outro resultado levará a disputa por uma vaga à Série B para a última rodada do quadrangular de acesso.

Desde o último domingo (22), quando o Remo soube que precisaria apenas vencer o São Bernardo para subir à Série B, as lojas do clube, que vendem ingressos, tem registrado enormes filas. Em média, cada torcedor tem passado 1h30 esperando para conseguir bilhetes para o jogo.

Além disso, as entradas estão disponíveis para comercialização pela internet, por meio do site ingressossa.com. O bilhete avulso para as arquibancadas custa R$ 60,00, mas há a possibilidade de compra casa. Dois ingressos para o Lado A do Mangueirão custam R$ 100,00, enquanto para o Lado B podem ser adquiridos a R$ 80,00.

Além disso, estão disponíveis ingressos de cadeiras e camarotes. Os bilhetes para a primeira opção custam R$ 100,00 do Lado A e R$ 80,00 do Lado B. Já a segunda opção está no valor de R$ 140,00

Remo e São Bernardo se enfrentam a partir das 16h30. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.