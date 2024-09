Botafogo-PB x São Bernardo-SP empatam e resultado ajuda o Remo na luta pelo acesso à Série B

Botafogo-PB x São Bernardo entraram em campo neste sábado (21), no Estádio Almeidão, na cidade de João Pessoa (PB), pela 4ª rodada do quadrangular decisivo da Série C, mas as esquipes não saíram do 0 a 0 no marcador. O resultado beneficiou Remo e Volta Redonda-RJ, que também empataram na rodada, dessa vez em 1 a 1, no interior do Rio de Janeiro (RJ).

A sensação da primeira fase da Série C mais uma vez decepciona o seu torcedor no momento decisivo. O Botafogo-PB terminou a fase classificatória da Terceirona na liderança e entrou no quadrangular como um dos favoritos para a conquistar o acesso, porém, dentro de campo, não é nada do que foi feito na primeira fase.

Com o empate, o Belo chegou a quatro jogos sem vencer e segura a lanterna do quadrangular com apenas dois pontos conquistados, e já não depende de suas próprias forças para subir. Por outro lado, o São Bernardo segue na cola de Volta Redonda-RJ e Remo. O time paulista possui 5 pontos e está um ponto atrás das duas equipes e está na briga direta pelo acesso à Série B.

O empate de 0 a 0 de Belo x São Bernardo colocou Remo e Volta Redonda a um jogo do tão sonhado acesso. O Remo encara o São Bernardo em Belém, no próximo domingo (29), no Mangueirão. Caso o Leão Azul vença ele garante acesso à Série B em 2025, o mesmo ocorre com o Volta Redonda-RJ, que recebe o Belo, no Estádio Raulino de Oliveira, também no sábado (29).

Veja como está a classificação do Grupo B do quadrangular da Série C

1º - Volta Redonda-RJ – 6 pontos

2º - Remo – 6

3º - São Bernardo-SP – 5

4º Botafogo-PB - 2