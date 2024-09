Helder Barbalho deixa o Rock In Rio e assiste 'empate milagroso' do Remo; veja

O governador do Pará, Helder Barbalho, marcou presença no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda-RJ e assistiu de perto o empate azulino com o Voltaço. Após a confirmação do evento "Amazônia Para Sempre", realizado pela organização do Rock in Rio, em Belém, ano que vem, Barbalho deixou a Cidade do Rock e seguiu para o interior do estado acompanhado de sua família. A cidade fica a duas horas de distancia da capital carioca.

Nas redes sociais, Helder postou uma foto e comemorou o resultado da partida. Na legenda, o governador do Estado reafirmou o sentimento de todo azulino com #BoraSubirLeão, que já pode garantir o acesso no próximo jogo. Confira: