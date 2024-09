Empate fora de casa pode facilitar o acesso do Remo na próxima rodada, em Belém; entenda

Aos 48 minutos do segndo tempo o Clube do Remo conseguiu o improvável, para um time que jogou recuado praticamente os 90 minutos da partida contra o Volta Redonda. O gol de pênalti convertido por Pavani deixou o Leão Azul vivo na competição e pode ajudar na busca do acesso à Série B já na próxima rodada, quando enfrenta o São Bernardo, no domingo (29).

Com o resultado, o Remo se mantém na segunda posição, com seis pontos, mesma pontuação do Volta Redonda. Logo mais, a partir das 20 horas, o Botafogo-PB e o São Bernardo se enfrentam no Almeidão, em João Pessoa. A equipe paulista vem em terceiro, com quatro pontos, seguido do time paraibano.

Neste panorama, um tropeço do São Bernardo seria mais interessante aos azulinos, que enfrentarão o time na próxima rodada com boa distância. Assim, uma vitória remista em casa levaria o time aos nove pontos, sem chance de ser alcançado pelo São Bernardo. Já o Botafogo, teria que ganhar as duas próximas partidas e torcer por um tropeço do Remo em casa. Assim, a decisão pelo acesso se daria somente na sexta e última rodada.