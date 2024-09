Remo empata fora de casa e pode subir na próxima rodada

UFA, LEÃO! Com um empate heroico, na raça, daqueles com sabor de vitória, o Clube do Remo empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda-RJ e segue vivo na luta pelo acesso para a Série B. O gol do Voltaço foi marcado por Bruno Santos no final da primeira etapa. Já o gol do Remo foi marcado por Pavani aos 49 minutos da etapa final em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Leão chega aos seis pontos conquistados, mas pode ser ultrapassado pelo São Bernardo-SP que ainda joga na rodada. Caso o time paulista empate ou perca para o Botafogo-PB, o Leão pode subir para a Série B já no próximo final de semana. O jogo foi válido pela 4ª rodada do quadrangular da Série C e realizado em Volta Redonda-RJ, interior do Rio de Janeiro.

PRIMEIRO TEMPO

O 1º tempo, sobretudo, foi bastante disputado, com bastante lances faltosos. Um jogo pegado que resultou em muitas substituições por lesões. Somente na primeira etapa foram três mudanças, duas no voltaço e uma no time azulino com Pedro Vitor. O atacante é desfalque certo para a próxima partida, pois levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Até então fazendo uma boa partida, o Remo teve as melhores chances da 1ª etapa. A primeira boa chance do Leão veio aos 11 minutos em chute de Ytalo, de fora da área, que obrigou o goleiro do Volta Redonda, Jean Drosny, a jogar para escanteio. Em seguida, aos 12 minutos, Jaderson também arrisca de fora da área e Jean faz outra boa defesa.

Apesar disso, a equipe que abriu o placar no último lance, aos 49 minutos, foi o Volta Redonda com Bruno Santos com um chute, após cruzamento rasteiro para a área. Foi uma das poucas chances do time carioca na etapa inicial.

SEGUNDO TEMPO

O Remo voltou do intervalo com a mesma intensidade e disposto a conseguir um bom resultado. Aos 10 minutos da etapa derradeira, Ytalo recebeu lançamento na área, finalizou com estilo, mas o goleiro adversário operou um milagre e evitou o gol de empate azulino. No minuto 14 do segundo tempo, o time azulino teve nova chance com Jaderson, que mandou um chute forte e passou bem perto da trave do Volta.

Aos 28, o Remo chegou com Pavani, mas o chute foi para fora e para longe. O Volta Redonda deu as caras aos 34 minutos, quando MV recebeu lançamento de lateral pela esquerda, entrou na área e chutou por cima do gol, perdendo uma grande oportunidade de matar a partida.

Quem não faz, leva! No final da partida, aos 49 minutos, Matheus Anjos sofreu pênalti na entrada da área. Pavani converteu a cobrança com categoria e empatou para o Remo.

PRÓXIMO JOGO

A próxima partida, que pode marcar o acesso para a Série B, será contra o São Bernardo-SP, no domingo (29), às 16h30.