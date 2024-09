Torcedores do Remo recebem jogadores e comissão no Aeroporto de Belém antes de partida decisiva

A manhã deste domingo (22) foi marcada pela celebração dos torcedores do Remo que se reuniram no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, em Belém, para receber os jogadores e a comissão técnica do clube, que chegaram por volta das 11h30. O elenco do Leão retornou a capital paraense após empate de 1 a 1 contra o Volta Redonda-RJ na partida que pode dar acesso para a Série B. O jogo foi válido pela quarta rodada do quadrangular da Série C e foi disputado em Volta Redonda-RJ, interior do Rio de Janeiro. No aeroporto, o clima entre a torcida foi de festa.

VEJA MAIS

Com bandeiras, cartazes e gritos de “vamos subir, Remo”, os torcedores estavam euforicos pela expectativa para o próximo enfrentamento do Leão e encorajaram o elenco. Entre crianças, adultos e jovens a celebração foi grande quando a delegação azulina passou pelo portão de desembarque do Aeroporto. Quem não escondeu a empolgação com o desempenho do time no último jogo foi a assistente administrativo, Josiane Leão, de 39 anos, que foi ao aeroporto acompanhada da família.

Ao lado das filhas e dos marido, que torcem pelo Remo, ela não escondeu a esperança da vitória da equipe no próximo jogo. “A gente veio acreditando. Viemos dar aquele apoio, porque nós vamos decidir dentro de casa. Agora, ficou por nossa conta. E acreditando na força de todos esses jogadores, com certeza vai dar certo”, conta Josiane. Sobre a última partida, ela define: “Foi tenso. Foi um teste realmente para o cardíaco. Agora, a gente suporta qualquer coisa”.